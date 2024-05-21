Тело президента Ирана Раиси отправят в город Кум

Тела президента Ирана Ибрахима Раиси и высокопоставленных лиц государства, которые погибли при крушении вертолета иранского лидера, будут отправлены в город Кум после церемонии прощания, которая проходит в Тебризе.
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