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    Крушение вертолета  с Раиси и другими пассажирами - ПОДСТРОЕНО!!  Пусть выясняют, кто это сделал? ИЩИТЕ,РЕБЯТА!!После крушения ве...

Тело президента Ирана Раиси отправят в город Кум

Тело президента Ирана Раиси отправят в город Кум

Тела президента Ирана Ибрахима Раиси и высокопоставленных лиц государства, которые погибли при крушении вертолета иранского лидера, будут отправлены в город Кум после церемонии прощания, которая проходит в Тебризе.

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