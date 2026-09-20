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Происшествия

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Главе Следственного комитета представят доклад по информации о смерти ребенка в Свердловской области

Главе Следственного комитета представят доклад по информации о смерти ребенка в Свердловской области

В социальных медиа сообщалось о смерти 2-летнего ребенка в инфекционном отделении одного из медицинских учреждений города Нижнего Тагила.

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