В Республике Северная Осетия-Алания проведено оперативно-профилактическое мероприятие среди мигрантов по пресечению фактов незаконного оборота наркотиков

В целях предупреждения, пресечения преступных посягательств, совершенных в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, повышении эффективности профилактических мероприятий по предупреждению выявления трудовых мигрантов в преступную деятельность этнических группировок, специализирующихся на наркобизнесе, а также преступлений и правонарушений, совершенных указанной категорией граждан, с 31 января по 3 февраля 2022 года в Республике Северная Осетия - Алания проведено оперативно-профилактическое мероприятие по пресечению фактов незаконного оборота наркотиков.