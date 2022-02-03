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В Республике Северная Осетия-Алания проведено оперативно-профилактическое мероприятие среди мигрантов по пресечению фактов незаконного оборота наркотиков

В целях предупреждения, пресечения преступных посягательств, совершенных в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, повышении эффективности профилактических мероприятий по предупреждению выявления трудовых мигрантов в преступную деятельность этнических группировок, специализирующихся на наркобизнесе, а также преступлений и правонарушений, совершенных указанной категорией граждан, с 31 января по 3 февраля 2022 года в Республике Северная Осетия - Алания проведено оперативно-профилактическое мероприятие по пресечению фактов незаконного оборота наркотиков.

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