Ученые выяснили, что примитивный способ земледелия может принести пользу лесам

Американские ученые из университета штата Огайо пришли к выводу, что один из самых архаичных методов возделывания земли — подсечно-огневое земледелие — способствует увеличению разнообразия видов флоры и фауны в окружающем участок лесе.
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