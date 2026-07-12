Зорок глаза, тверда рука, бей врага наверняка: фашисты называли Людмилу Павличенко «страшной женщиной», и им действительно при упоминании ее имени становилось страшно

110 лет назад, 12 июля 1916 года, родилась Людмила Павличенко. Во время Великой Отечественной войны она, легендарный снайпер Красной армии, уничтожила более 300 врагов.
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