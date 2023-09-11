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Минпромторг: Adidas пока не нашел покупателя на свои российские активы

Минпромторг: Adidas пока не нашел покупателя на свои российские активы

Компания Adidas пока не нашла покупателей на свои российские активы, передает РИА Новости.Об этом в ходе беседы с журналистами в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ-2023) сообщил замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

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