Минпромторг: Adidas пока не нашел покупателя на свои российские активы

Компания Adidas пока не нашла покупателей на свои российские активы, передает РИА Новости.Об этом в ходе беседы с журналистами в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ-2023) сообщил замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.