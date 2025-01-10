Новосибирский цирк исполнил три заветных желания

Оказывается, чудеса происходят не только со сказочными персонажами, но и с маленькими россиянами. 8 января парламентарии «Единой России» торжественно вскрыли два конверта: в одном из них Настя из села Скала Колыванского района поделилась мечтой посетить цирковое представление и увидеть таинственное закулисье Новосибирского цирка.
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