Алексей Куницын

С 2022-25 году более 300 граждан Франции уже погибли на Украине, как и в 1812,1814,1852,1920,1945 году. Ракете "Сармат" лететь всего Парижа – 200 секунд. Всё что отправится из Франции, через Украину в Францию, и вернётся... и солдаты, и танки, и ракеты и война.