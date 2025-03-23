Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о готовности обеспечить ядерный зонтик для Европы являются опасными.
Песков пригрозил Макрону после его слов о ядерном зонтике
Комментарии
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Валентина смольникова
Лупоглазый лучше бы молчал.
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18 час.
Алексей Куницын
С 2022-25 году более 300 граждан Франции уже погибли на Украине, как и в 1812,1814,1852,1920,1945 году. Ракете "Сармат" лететь всего Парижа – 200 секунд. Всё что отправится из Франции, через Украину в Францию, и вернётся... и солдаты, и танки, и ракеты и война.
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18 час.
А
Александр
Интересно? Наполеон тоже был пидарасом? Для микромакрона срочно требуется палата №6.
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16 час.
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