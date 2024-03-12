В Steam вышел шутер про нашествие демонов в Лас-Вегасе с прокачкой оружия, перк...

В Steam вышел шутер про нашествие демонов в Лас-Вегасе с прокачкой оружия, перками и тремя разными режимамиIceberg Interactive и Infinity Ape Studios выпустили в раннем доступе Steam шутер от первого лица Hellbreach: Vegas, в котором геймерам предстоит сражаться с демонами в Лас-Вегасе.
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