В Геленджике стартовал финал конкурса «Безопасное колесо» для 68 регионов

В Геленджике проходит заключительный этап 45-го Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо», участие в котором принимают команды из 68 регионов страны.
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