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Мировое обозрение

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Иранский танкер прорвался через блокаду США в Оманский залив

Иранский танкер прорвался через блокаду США в Оманский залив

Очередной раунд игры в «морские волки» в Персидском заливе закончился не в пользу Пентагона. Иранский нефтяной танкер, несмотря на громкие заявления Вашингтона о полной блокаде, спокойно вошёл в Оманский залив.

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