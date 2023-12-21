«Мосгорломбард» открывает новый сбор заявок на акции с 21 по 27 декабря

«Мосгорломбард» прекращает предварительный сбор заявок в рамках IPO и открывает новый сбор заявок на акции с изменением диапазона цены, который продлится с 21 декабря 2023 года по 27 декабря 2023 года (включительно).
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