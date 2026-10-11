Синоптики рассказали, какой будет предстоящая зима в России

Грядущая зима в России может оказаться теплее климатической нормы, но это не исключает сильных снегопадов и резких температурных скачков.
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