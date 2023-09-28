«На моем бронежилете сейчас — семь магазинов, аптечка, две гранаты»

На донецком участке линии боевого соприкосновения — зыбкое равновесие. Российские войска продолжают отражать попытки украинского наступления, не дают себя подвинуть ни на одном из направлений, а при возможности контратакуют сами.
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