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Врачи-мигрaнты изводят русских коллег и пациентов, пока их крышует руководство

Врачи-мигрaнты изводят русских коллег и пациентов, пока их крышует руководство

Сначала русских врачей загоняют в рамки шариата и отправляют на спецкурсы, которые учат правильно лечить приезжих, а теперь опытных медиков откровенно выживают из больниц, чтобы освободить места для иностранных специалистов.

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Комментарии
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Сергей Федотов
Рыба Гниёт с Голиковой и Скворцовой.
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2 час.
Валерия Мелехова
Рыба гниёт с живота. В данном случае, это пациенты и больные, остальные коллеги.
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1 час.
Наталья Гайдук
считаю  должен  быть  закон  по  мигрантам  чтоб  не  принимать  их  медработниками  особенно. врачами  и  особенно  хирургами.. а  глав.рачей  кто ихпринимает наказывать  и  лишать  их  работы.
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14 мин.

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