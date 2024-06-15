Врачи-мигрaнты изводят русских коллег и пациентов, пока их крышует руководство

Рыба гниёт с живота. В данном случае, это пациенты и больные, остальные коллеги.

Наталья Гайдук

считаю должен быть закон по мигрантам чтоб не принимать их медработниками особенно. врачами и особенно хирургами.. а глав.рачей кто ихпринимает наказывать и лишать их работы.