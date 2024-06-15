Врачи-мигрaнты изводят русских коллег и пациентов, пока их крышует руководство

Сначала русских врачей загоняют в рамки шариата и отправляют на спецкурсы, которые учат правильно лечить приезжих, а теперь опытных медиков откровенно выживают из больниц, чтобы освободить места для иностранных специалистов.
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