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Север Пресс

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Депутаты Ямала проверили доступность четырех аэропортов

Депутаты Ямала проверили доступность четырех аэропортов

Депутаты парламента ЯНАО оценили условия для пассажиров с ограниченной мобильностью и семей с маленькими детьми в аэропортах Нового Уренгоя, Надыма, Ноябрьска и Салехарда.

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