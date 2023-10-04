На Западе заговорили, что НАТО может "проглотить" удар от Кремля

Вот это поворот. «Победители над Путиным» одновременно требуют от Пентагона и НАТО все более новых, мощных и дальнобойных вооружений и тут же начали говорить, что в случае удара от России, которую они доведут, лучше будет, от греха подальше, Москве – не отвечать.