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На Западе заговорили, что НАТО может "проглотить" удар от Кремля

На Западе заговорили, что НАТО может "проглотить" удар от Кремля

Вот это поворот. «Победители над Путиным» одновременно требуют от Пентагона и НАТО все более новых, мощных и дальнобойных вооружений и тут же начали говорить, что в случае удара от России, которую они доведут, лучше будет, от греха подальше, Москве – не отвечать.

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