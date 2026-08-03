Вихлянцева сравнила 16-летнюю теннисистку Лютову с Марией Шараповой

Шестнадцатилетняя российская теннисистка Кристина Лютова, выигравшая на дебютном турнире WTA титул, придерживается атакующего стиля, что позволяет ее сравнить с пятикратной чемпионкой турниров «Большого шлема» Марией Шараповой.
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