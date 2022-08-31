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Новую попытку запуска корабля Orion к Луне назначили на 3 сентября

Новую попытку запуска корабля Orion к Луне назначили на 3 сентября

Новая попытка запуска ракеты-носителя Space Launch System (SLS) с космическим кораблем Orion, который должен совершить беспилотный полет к Луне, состоится в субботу, 3 сентября, заявил руководитель программы полетов «Артемида» Майкл Сарафин.

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