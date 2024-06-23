Крупнейшая европейская авиабаза НАТО расположится в Румынии

В 218 километрах от Бухареста появится авиабаза НАТО, она расположится возле румынской деревни. База под названием «Михаил Когэлничану» станет ключевым объектом альянса в регионе и превзойдет по размерам немецкую базу Рамштайн.
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