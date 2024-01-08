Морозы ударили по автомобилистам

Многие авто не выдерживали температур ниже 20 градусов и ломались прямо на трассе. Повезло тем водителям, кто успел побывать в автосервисе накануне сильных морозовКрепкие морозы на 7-10 градусов ниже нормы на прошедшей неделе привели в столичном регионе к массовым поломкам автомобилей.
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