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Военную подготовку введут в нижегородских школах

Военную подготовку введут в нижегородских школах

Изменения затронут учеников 10 и 11 классов. Их в рамках занятий научат обращаться с образцами российского стрелкового оружия, строевой подготовке, познакомят с гранатами, обучат основам оказания первой помощи раненым во время боевых действий.

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