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Царьград

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Не давайте детям: Врач указала на три продукта, вызывающие в готовом виде рак

Не давайте детям: Врач указала на три продукта, вызывающие в готовом виде рак

Хроническое воспаление, связанное с суставами и сердечно-сосудистой системой, аутоиммунными заболеваниями, является опасным скрытым врагом здоровья, который годами разрушает организм.

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