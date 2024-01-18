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Иеромонах раскритиковал традицию гадать на Крещение

Иеромонах раскритиковал традицию гадать на Крещение

Председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии РПЦ иеромонах Макарий (Маркиш) в беседе с РИА Новости раскритиковал гадание, которое по традиции практикуют накануне Крещения Господня 19 января.

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