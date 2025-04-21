Поисковики ищут родных красноармейца Дмитрия Строгова, пропавшего без вести

Родственников красноармейца Дмитрий Васильевича Строгова, пропавшего без вести под Старой Руссой в 1943 году, ищет поисковая группа имени 177-й стрелковой дивизии, сообщает пресс-служба Поисковой экспедиции «Долина» памяти Н.
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