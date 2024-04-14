Галант: Израиль и союзники сорвали атаку Ирана «непревзойденным образом»

Израиль и его союзники сорвали атаку со стороны Исламской Республики Иран «непревзойденным образом». С соответствующим заявлением, как информирует РИА Новости, выступил руководитель министерства обороны еврейского государства Йоав Галант.
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