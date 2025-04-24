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Тепло родительского слова: 20+ фраз, которые повлияют на будущее ребенка

Тепло родительского слова: 20+ фраз, которые повлияют на будущее ребенка

Мало давать ребенку материальный комфорт важно поддерживать его душевно и мотивировать. фото: iStockphotoЗнаете ли вы, что все, что говорите ребенку, программирует его будущее? Можно покупать ему самые крутые и брендовые вещи, оплачивать кружки и секции, отправлять на каникулы в путешествие, но если вы не поддерживаете сына или дочь словами, не мотивируете его или же бросаете в их адрес жестокие, обидные слова, то это может серьезно подпортить жизнь.

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