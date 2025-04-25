Россиян предупредили о вреде шашлыков на майские праздники

Красное мясо на майских шашлыках может обернуться проблемами со здоровьем, лучше отдавать предпочтение курице, рыбе и индейке и стараться не выпивать в больших количествах, считает врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова.
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