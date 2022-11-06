Контракт Дзюбы с «Адана Демирспор» расторгнут 3 ноября по соглашению сторон

Контракт форварда Артема Дзюбы с «Адана Демирспор» расторгнут на прошедшей неделе. Согласно опубликованной на сайте Федерации футбола Турции информации, расторжение договора по соглашению сторон произведено 3 ноября.
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