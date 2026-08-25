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Царьград

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Зеленский напомнил Трампу о ракетах Patriot после его поздравления

Зеленский напомнил Трампу о ракетах Patriot после его поздравления

Поздравление Трампа вызвало у Зеленского новый разговор о Patriot.Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Дональда Трампа за поздравление с Днём независимости, но заодно напомнил американскому лидеру о дефиците ракет для систем Patriot.

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