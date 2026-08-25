Зеленский напомнил Трампу о ракетах Patriot после его поздравления

Поздравление Трампа вызвало у Зеленского новый разговор о Patriot.Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Дональда Трампа за поздравление с Днём независимости, но заодно напомнил американскому лидеру о дефиците ракет для систем Patriot.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии