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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хасселбайнк о шансах «Челси» на титул: «Они будут, если будет много сухих матчей. Санчес должен играть намного лучше»

Джимми Флойд Хасселбайнк оценил шансы «Челси» выиграть АПЛ в первом сезоне под руководством Хаби Алонсо.

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