Силиконовая, металлическая или бумажная: какая форма для паски лучше Алёна ЮрьеваКаждый год перед праздником Пасхи возникает вопрос: какая форма лучше для приготовления традиционной выпечки? Металлическая, бумажная или, быть может, силиконовая? Каждая из этих форм имеет свои преимущества и недостатки, и выбор зависит от ваших предпочтений и пожеланий.