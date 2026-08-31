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Газета.ру

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Bloomberg: цены на с/х продукцию показали рекордный рост за последние 14 лет

Bloomberg: цены на с/х продукцию показали рекордный рост за последние 14 лет

В августе цены на сельскохозяйственную продукцию сильнее всего выросли за последние 14 лет. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg Agriculture Spot Index, отслеживающего десять основных сельскохозяйственных и продовольственных товаров.

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