Вечер по случаю юбилея Александра Михайлова пройдет в ЦДК

Актеру Александру Михайлову исполнится 80 лет 5 октября. Знаменитый актер отметит свой юбилей на сцене в почти семейной атмосфере: ведущими праздничного вечера в Москве в ЦДК станут его дети, артисты Мирослава и Константин Михайловы.