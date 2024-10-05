Вечер по случаю юбилея Александра Михайлова пройдет в ЦДК

Актеру Александру Михайлову исполнится 80 лет 5 октября. Знаменитый актер отметит свой юбилей на сцене в почти семейной атмосфере: ведущими праздничного вечера в Москве в ЦДК станут его дети, артисты Мирослава и Константин Михайловы.
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