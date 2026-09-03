Алиханов: Россия нашла партнеров для 13 оставленных иностранцами автозаводов

Россия определила новых технологических партнеров для всех 13 автозаводов, которые оставили иностранные производители.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Песков: Россия пр...
- ЛС Боец Протока: нес...
- ВС Юрист Чирикова: с...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым