Не надо использовать фен и рис: Apple рассказала, что делать после «купания» iPhone

Компания Apple обновила свой сайт, указав, что если вы уронили свой телефон в воду или просто увидели на экране смартфона предупреждение об обнаружении жидкости, то вам точно не стоит сушить его феном или класть в рис.
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