Страна и люди
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Страна и люди

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Путин наградил ушедших из правительства министров

Путин наградил ушедших из правительства министров

Владимир Путин по представлению главы правительства Михаила Мишустина подписал указ о награждении министров, которые работали в предыдущем кабмине и показали себя достойно, но не вошли в новый состав.

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