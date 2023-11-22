В Челябинске на десять дней изменят один из троллейбусных маршрутов

Троллейбус №10 в Челябинске временно изменит свой маршрут. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», в связи с проведением ремонтных работ на тепловых сетях с 8 часов 23 ноября до 20 часов 3 декабря закрывается движения троллейбусов по улице Новороссийской от Гагарина до 5-й Электровозной.