«Место нечистой силы»: что не так было с баней на Руси

В древности баня была не только местом, в котором мылись. В этом строении для водных процедур русские совершали жертвоприношения, проводили магические обряды, казнили людей, вступали в брак и принимали роды.
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