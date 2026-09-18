HR-эксперт назвал пять признаков того, что работа начинает приводить к выгоранию

Работать лучше блоками примерно по 90 минут, делая между ними полноценные перерывы. Такой режим для россиян в разговоре с «Газетой.
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