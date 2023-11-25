Овечкин ткнул соперника клюшкой в лицо на матче НХЛ

Российский хоккеист Александр Овечкин получил двухминутный штраф за силовой прием в отношении соперника на матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между "Вашингтон Кэпиталс" и "Эдмонтон Ойлерз".
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