Основные фондовые индексы США завершили торги в плюсе

Основные фондовые индексы США умеренно выросли, но отступили от максимумов, достигнутых в начале сессии, так как ралли, спровоцированное новостями о том, что американский медицинский регулятор полностОсновные фондовые индексы США умеренно выросли, но отступили от максимумов, достигнутых в начале сессии, так как ралли, спровоцированное новостями о том, что американский медицинский регулятор полностью одобрили вакцину Pfizer (PFE)/BioNTech (BNTX), продолжилось перед ключевым мероприятием ФРС.