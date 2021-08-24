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  • Kazak Gahi
    Эх, Россияне! Где ж Ваша гордость. Радуетесь, что доллар менее 64 рублей. Вот когда рубль будет 64 доллара, тогда ...Биржевой курс дол...

Основные фондовые индексы США завершили торги в плюсе

Основные фондовые индексы США завершили торги в плюсе

Основные фондовые индексы США умеренно выросли, но отступили от максимумов, достигнутых в начале сессии, так как ралли, спровоцированное новостями о том, что американский медицинский регулятор полностОсновные фондовые индексы США умеренно выросли, но отступили от максимумов, достигнутых в начале сессии, так как ралли, спровоцированное новостями о том, что американский медицинский регулятор полностью одобрили вакцину Pfizer (PFE)/BioNTech (BNTX), продолжилось перед ключевым мероприятием ФРС.

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