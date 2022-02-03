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Секретарь СНБО Данилов: на сегодняшний день Украина не может получить Крым военным путем

Секретарь СНБО Данилов: на сегодняшний день Украина не может получить Крым военным путем

КИЕВ, 4 фев - РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил в эфире телеканала "1+1", что на сегодня получить Крым военным путем для Киева невозможно.

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