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ПСЖ предлагает Ламину Ямалю рекордный контракт как у Мбаппе

ПСЖ предлагает Ламину Ямалю рекордный контракт как у Мбаппе

Пари Сен-Жермен стремится переманить 17-летнего нападающего Ламина Ямаля от "Барселоны", предлагая ему контракт уровня Килиана Мбаппе.

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