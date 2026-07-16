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Наш потерянный мир

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Иордания сбила восемь иранских ракет над своей территорией

Иордания сбила восемь иранских ракет над своей территорией

Главное командование Вооруженных сил Иордании отчиталось об успешном отражении ракетной атаки. По информации агентства Petra, системы противовоздушной обороны королевства сбили восемь иранских баллистических ракет.

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