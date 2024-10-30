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«МЮ» берет Аморима, «Аль-Наср» Роналду выбыл из Кубка короля, дубль Овечкина, «Зенит» пошел в ЭСК из-за Батракова, Шипачев – лучший бомбардир в истории КХЛ, «Милан» проиграл «Наполи» и другие новости

«МЮ» берет Аморима, «Аль-Наср» Роналду выбыл из Кубка короля, дубль Овечкина, «Зенит» пошел в ЭСК из-за Батракова, Шипачев – лучший бомбардир в истории КХЛ, «Милан» проиграл «Наполи» и другие новости

1. «Спортинг» подтвердил, что Рубен Аморим возглавит «МЮ». Англичане выплатят 10 млн евро отступных за тренера, сообщил Фабрицио Романо и другие инсайдеры.

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