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Крымские психологи объяснили, чем опасен украинский национализм

Крымские психологи объяснили, чем опасен украинский национализм

Идеям национализма легко поддаются люди, у которых неразвито критическое мышление. Об этом в эксклюзивном комментарии корреспонденту «Вести Крым» рассказала доцент кафедры общей психологии и психофизиологии КФУ имени Вернадского Ольга Войновская.

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