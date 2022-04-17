Крымские психологи объяснили, чем опасен украинский национализм

Идеям национализма легко поддаются люди, у которых неразвито критическое мышление. Об этом в эксклюзивном комментарии корреспонденту «Вести Крым» рассказала доцент кафедры общей психологии и психофизиологии КФУ имени Вернадского Ольга Войновская.