Несколько домов в 19 микрорайоне Актау уже несколько дней остаются без газа

Жители домов №36 и 36/1 в 19 микрорайоне Актау уже несколько дней остаются без газоснабжения. В АО «QazaqGaz Aimaq» объяснили, что причиной ситуации стал статус газопровода, который находится в частной собственности и не передан на обслуживание газораспределительной организации, передает inAktau.