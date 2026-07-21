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Несколько домов в 19 микрорайоне Актау уже несколько дней остаются без газа

Несколько домов в 19 микрорайоне Актау уже несколько дней остаются без газа

Жители домов №36 и 36/1 в 19 микрорайоне Актау уже несколько дней остаются без газоснабжения. В АО «QazaqGaz Aimaq» объяснили, что причиной ситуации стал статус газопровода, который находится в частной собственности и не передан на обслуживание газораспределительной организации, передает inAktau.

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