Не болгарин: раскрыта правда о национальности Киркорова

Киркоров раскрыл свою настоящую фамилию! Публике это многое объяснило. Певец Филипп Киркоров поздравил своих родителей с годовщиной свадьбы – ровно 60 лет назад артист Бедрос Киркоров женился на Виктории Лихачевой.
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