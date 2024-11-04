Не болгарин: раскрыта правда о национальности Киркорова

Киркоров раскрыл свою настоящую фамилию! Публике это многое объяснило. Певец Филипп Киркоров поздравил своих родителей с годовщиной свадьбы – ровно 60 лет назад артист Бедрос Киркоров женился на Виктории Лихачевой.