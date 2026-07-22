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ИА Регнум

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Орбан: следующие после отставки Шуйока президенты Венгрии будут нелегитимными

Орбан: следующие после отставки Шуйока президенты Венгрии будут нелегитимными

Все будущие президенты Венгрии, избранные после отставки Тамаша Шуйока, будут нелегитимными. Соответствующее заявление сделал 22 июля бывший премьер-министр страны Виктор Орбан на пресс-конференции в Будапеште.

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